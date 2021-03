Rebecca Hampton : Sa fille Eléa lui a fourni une aide précieuse pour son retour dans Plus belle la vie

Après des mois et des mois d'absence, Céline Frémont fait son retour au Mistral ce lundi 15 mars 2021. Son interprète Rebecca Hampton a en effet pu reprendre son rôle dans Plus belle la vie, pour son plus grand plaisir, elle qui n'a presque pas travaillé en 2020 en raison de l'épidémie de coronavirus. La comédienne de 47 ans a tout de même trouvé un gros point positif à cette situation : consacrer tout son temps à sa fille Élea.

"Cela a rendu ma fille de 7 ans très contente car sa maman ne partait pas travailler", a-t-elle confié pour le magazine Télé Poche. Et pour Rebecca Hampton d'admettre néanmoins : "Le deuxième confinement a été très compliqué pour moi. Je ne jouais pas, je ne tournais pas. J'emmenais ma fille et j'allais la chercher, c'est tout." Alors, lorsque la production de Plus belle la vie lui a concocté de nouvelles intrigues, la jolie blonde ne s'est pas faite prier pour se mettre au travail. Rebecca Hampton a même fait participer sa fille.

"Elle vient d'apprendre à lire. C'est elle qui m'a fait répéter mes textes et elle a très envie de voir ce que cela donne à la télévision", a-t-elle encore révélé. Ainsi, Élea a gagné le droit de veiller un peu plus tard que d'habitude pour découvrir le résultat de ses efforts : "Elle regarde très rarement la série. Je suis anti-télévision ! Elle n'a que 7 ans donc 20h30, c'est trop tard pour elle. Mais là, je lui ai dit qu'elle allait pouvoir regarder mon retour si elle est prête à aller se coucher dès que c'est fini (rires)".

Rebecca Hampton séparée du père de sa fille

Rebecca Hampton ne s'étend que très rarement sur sa vie privée. Elle a par exemple révélé l'identité du père de sa fille en 2019 seulement. "Il s'appelle David Bérard, c'est un journaliste en vue de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur. Nous sommes séparés, mais nous nous entendons plutôt pas mal, ce qui est très bien pour notre fille, qui adore son papa, avait-t-elle fait savoir dans les pages du magazine Télé 15 jours. Ma fille a un père et le voit régulièrement. Je ne peux que le remercier de m'avoir fait cet enfant parce que j'en suis dingue."

Aux dernières nouvelles, Rebecca Hampton aurait retrouvé l'amour auprès de François-Xavier Kozan. En 2018, elle se confiait sur leur histoire dans les pages de France Dimanche. "Cela fait deux ans que nous sommes ensemble (...) Je pars toujours du principe que pour vivre heureux, il faut vivre cachés. Donc je n'en parle pas plus que ça... Je peux vous dire que nous vivons ensemble. Il s'occupe très bien de ma fille, et nous avons plein de projets tous les deux".