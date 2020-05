Reconnaissez-vous qui se cache derrière ce craquant bébé ?

Sur les réseaux sociaux, et particulièrement sur Instagram, il est fréquent de voir des photos d'enfance partagées par des stars ravies de pouvoir faire plaisir à leurs fans. En avril dernier, pour s'occuper pendant le confinement une personnalité très appréciée de la musique s'est prêtée au jeu...

"Est-ce que vous voulez danser avec moi ? Je suis né heureux, pour vous faire danser. Mon corps vieillit mais mon âme jamais ne grandira. La passion elle se dirige avec nôtre âme d'enfant, au plus profond de nous. Ne laissez jamais les gens vous dire que vous devez devenir un adulte", pouvait-on lire en légende d'un craquant cliché en noir et blanc, représentant un bébé aux joues joufflues. Un petit garçon qui aujourd'hui a bien grandi et a fêté ses 51 ans le 10 mai dernier... Devenu sportif et faisant particulièrement attention à sa ligne, il est aussi très coquin au point de poster régulièrement des photos de lui les fesses à l'air.

Depuis le début des années 2000, il est un des plus grands représentants français dans le monde des DJ. On lui doit notamment les tubes World, Hold On, Love Generation, Rock This Party ou encore Electrico Romantico. De son vrai nom Christophe Le Friant, celui qui fait danser les clubbers du monde entier est très copain avec David Guetta. Vous aurez reconnu... Bob Sinclar !