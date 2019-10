Bob Sinclar : Nu, il affiche son corps de rêve à 50 ans

Malgré une vie de fêtard qui l'emmène toujours aux quatre coins du monde pour faire danser les clubbers, Bob Sinclar prend grand soin de lui. Le DJ de 50 ans, qui a fêté ce cap en mai 2019, fait du sport, mange sainement et dort le plus possible. Résultat : il a un corps de rêve. C'est ce qu'il a prouvé sur Instagram.

L'artiste a fait grimper la température en s'emparant de son compte suivi par 569 000 abonnés. Il a posté, jeudi 10 octobre, une photo de lui entièrement nu sous la douche, ses parties intimes soigneusement cachées par ses mains. On peut admirer ses abdominaux bien dessinés, ses bras musclés et ses cuisses fermes. Pas de doute, il y a du travail derrière un tel corps ! "Les haters vont adorer. Nu. 50 c'est le nouveau 30", a-t-il simplement commenté en légende. Toutefois... qui a pris la photo ? Aux dernières nouvelles, il est divorcé et pas recasé.

Cette photo a beaucoup amusé Yannick Noah, qui a taquiné le DJ adepte du tennis. "Purée !!! Entraîne toi un peu man. Il y a du laisser aller", a-t-il commenté.

Bob Sinclar est du genre exhibitionniste et n'hésite pas à poster des photos de lui dans le plus simple appareil sur les réseaux sociaux. Celui a qui on doit les tubes Love Generation, The Beat Goes On ou encore World, Hold On avait posé nu en juin 2018 sur une jolie photo en noir et blanc à Ibiza ou en août 2018 les fesses à l'air alors qu'il barbotait dans les eaux de la Méditerranée. Quel coquin, ce Bob. Ses fans le lui rendent bien puisque sa dernière publication en tenue d'Adam a déjà généré presque 27 000 likes.

Côté musique, Bob Sinclar est attendu le vendredi 11 octobre au club parisien Bridge. Nul doute qu'il jouera son morceau Electro Romantico sur lequel il a collaboré avec Robbie Williams. Un chanteur qu'il a rencontré à Los Angeles où sont scolarisés ses propres enfants Raphaël, 18 ans, et Paloma, 15 ans, comme il l'avait relaté au micro de Purepeople.com en février dernier. Une interview au cours de laquelle il évoquait déjà... sa pratique assumée du naturisme.

Thomas Montet