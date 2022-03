Reese Witherspoon vend sa maison et demande une petite fortune : découvrez l'impressionnante demeure !

Achat, revente, travaux... les acquisitions immobilières des stars passionnent leurs admirateurs. Ceux de Reese Witherspoon apprennent qu'elle se sépare de sa luxueuse maison, dans laquelle elle réside avec sa famille. Le futur propriétaire devra débourser une petite fortune.

25 millions de dollars, soit un peu plus de 22,5 millions d'euros ! C'est le prix affiché par l'agence immobilière Sotherby's International Realty, qui s'occupe de la vente de la maison de Reese Witherspoon. Située au 13151 Rivers Road, dans le quartier de Brentwood, à Los Angeles, la résidence d'environ 1220 mètres carrés au design inspiré de la campagne britannique est construite sur un terrain d'environ 1,21 hectare. Elle dispose de deux étages, un total 7 chambres et 10 salles de bain.

Au rez-de-chaussée, le futur acquéreur profitera d'un salon spacieux, de deux toilettes, d'une salle à manger avec bar, d'un bureau, d'une cuisine toute équipée et de deux chambres. À l'étage, une "aile du propriétaire" spacieuse et dotée de deux salles de bain, des dressings de taille humaine et quatre autres chambres offriront aux prochains occupants de la maison un confort optimal !

Ces derniers auront également le plaisir de jouir de la plus grande intimité. Celle de Reese Witherspoon, son mari Tim Toth et ses trois enfants (Ava, Deacon et Tennessee, 22, 18 et 9 ans) a été préservée grâce à la barrière haute, aux arbres anciens et à la longue allée menant à leur future ex-maison.

L'actrice de 45 ans et héroïne de la saga La Revanche d'une blonde l'avait achetée en mars 2020, pour près de 16 millions de dollars (un peu plus de 14 millions d'euros), soit neuf de moins que le prix de vente affiché. L'agence qui gère le bien projet "plus de photos sur demande d'acheteurs qualifiés".

Comprenez "en capacité d'acheter le bien" !