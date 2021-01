Régine : Sa vente aux enchères "destinée à ses proches", tendres confidences

Des tenues de grands couturiers, des accessoires, des photographies uniques et cultes... Le 14 janvier 2021, Régine a dit adieu à ses affaires lors d'une vente aux enchères à Paris qui a rapporté environ 25 000 euros. Une prochaine vente doit se tenir et l'incontournable interprète de La Grande Zoa a pris la parole pour s'expliquer.

Interrogée par France Dimanche, Régine a fait de touchantes confidences. "A mon âge, on ne peut plus trop porter les choses que l'on mettait quand on était plus jeune. Alors, autant m'en débarrasser... Mes boas sont les seuls objets qu'il m'était impossible de céder. (...) A un moment dans la vie, il est important de faire un grand nettoyage", a confié la star désormais âgée de 91 ans. Régine a aussi évoqué toutes les photos qui représentaient pour elle de beaux moments de sa vie mais qui prenaient la poussière entassées dans une cave. "Mieux vaut que ces photos servent à d'autres, plutôt que de finir dans l'oubli. D'autant qu'elles sont encore bien conservées ! Comme moi ! (...) J'ai la chance d'être toujours en assez bonne santé, mais nous ne sommes pas éternels. Je dois donc penser à ce qu'il va se passer plus tard. Cette vente aux enchères est de ce fait destinée à mes proches", a-t-elle ajouté. Une manière d'organiser progressivement sa succession et de mettre de l'ordre dans ses affaires.

La famille, pour Régine, cela signifie beaucoup. D'ailleurs, la chanteuse et reine de la nuit est toujours marquée par la mort récente de son frère Maurice des suites d'une insuffisance respiratoire et cardiaque. "Ca m'a véritablement dévastée (...) Je ne me remets toujours pas de son départ. D'autant que je n'ai pas pu assister à ses obsèques à cause du Covid", a-t-elle relaté. Ce virus, c'est aussi ce qui la prive de voir son arrière-petit-fils, Félix, âgé de 4 mois. Ce dernier vit avec son frère Léo, 3 ans, avec ses parents en Angleterre. Pour le moment, Régine n'a pas encore vu le petit dernier et elle doit se contenter de visio par téléphone. "J'ai hâte d'être en mesure de les serrer à nouveau dans mes bras", a-t-elle ajouté. Pour l'heure, elle peut toujours leur faire parvenir de jolis mots sur des petits papiers...

France Dimanche, édition du 22 janvier 2021.