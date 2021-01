Régine : La chanteuse et reine de la nuit met ses affaires en vente, témoignage "d'une époque"

Tenues de soirée, photographies, objets divers... La chanteuse et reine de la nuit, Régine, a décidé de se séparer d'une grande partie de ses affaires à l'occasion d'une vente aux enchères qui se tiendra le 14 janvier 2021. Les curieux et futurs acheteurs peuvent découvrir la collection dite L'Epoque Régine jusqu'au 13, à la Salle du Faubourg, chez Mirabaud-Mercier, au 174 rue du Faubourg Saint Honoré dans le 8e arrondissement de Paris.

"Régine est synonyme d'une époque insouciante où se mélangent aisément hommes politiques, capitaines d'industrie, artistes, sportifs, pour faire, le temps d'un soir, la fête ensemble 'Chez Régine'. À travers la vente de sa collection personnelle de photographies, de tenues de soirées (Guy Laroche, Ungaro, Issey Myaké, Chanel, Rykiel, YSL, Dior...), et un décor de circonstance, nous vous invitons à voyager dans le temps pour redécouvrir cette époque", nous apprend le communiqué de cette vente exceptionnelle.

Régine, née à Anderlecht en 1929 et "fille d'un confiseur au goût prononcé pour le jeu", avait découvert avec son père tout un univers qui sera le sien pendant des décennies, à Paris. "C'est de cette époque que lui vient son goût pour la nuit, la fête, les gens qui se couchent tard et tout ce qui brille avec élégance", relate le communiqué. Installée dans la capitale, elle a d'abord été disquaire puis barmaid avant d'ouvrir son premier établissement en 1956 : Chez Régine rue du Four. "Femme d'affaire redoutable, elle fera bientôt de son nom une licence et ouvrira une vingtaine de clubs à travers le monde (...) Artiste aux multiples facettes, elle mène en parallèle une carrière de chanteuse [La grande Zoa, les p'tits papiers, Je survivrai... NDLR] et d'actrice grâce à laquelle elle côtoie les milieux artistiques de son époque", ajoute encore le communiqué.

De ces années de gloire, de fêtes et de rencontres, Régine (91 ans) a accumulé des souvenirs par centaines. Ainsi, parmi les lots proposés à la vente on retrouve par exemple une paire de boucle d'oreilles signées Van der Straeten (estimation entre 300 et 500 euros), un ensemble chemisier et veste de chez Chanel (estimation entre 200 et 300 euros), une robe Guy Laroche (estimation entre 400 et 600 euros) ou encore un miroir dit La rose et moi d'Olivier Schrijver (estimation entre 700 et 900 euros), un portrait de Régine par Bourdin (estimation entre 200 et 300 euros)...

"Je suis une personnalité excentrique, baroque, et ma maison est aussi comme ça. Avec cette vente, je vends un peu de mon caractère et je pense que ce seront des gens aux personnalités originales qui voudront acheter ces objets", a précisé Régine au Parisien.