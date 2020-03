Rémi (Mariés au premier regard) en colère : "Je passe pour un psychopathe"

Lundi 2 mars, Mariés au premier regard 2020 tirait sa révérence sur M6. Les téléspectateurs ont découvert quels couples étaient toujours mariés. Ce n'était pas le cas d'Élodie et Rémi, malgré leur taux de compatibilité à 85%. La préparatrice en pharmacie de 27 ans et le technicien de qualité de 35 ans ont vu leur relation se détériorer lors du voyage de noces en Crète. Mais tout ne se serait pas passé comme on l'a vu à la télévision si l'on en croit le candidat.

Dans l'épisode, les téléspectateurs ont découvert que lors de la deuxième nuit, Élodie avait déserté la chambre, à cause de la climatisation qui était trop forte. Une situation qui avait fortement agacé Rémi, provoquant une dispute entre les tourtereaux. Mais selon Rémi, qui s'est confié à Télé Loisirs, la chronologie aurait été changée pour les besoins du montage : "J'ai deux choses à dire concernant l'épisode d'hier. La première, c'est que le montage de l'épisode d'hier est faux dans sa chronologie et, en plus, il est faux dans ce qu'il raconte. On s'est disputés avec Élo suite à un changement de chambre dans la nuit, c'est ce qu'ils racontent. M6 nous raconte qu'on s'était embrouillés, 3 à 4 jours après notre voyage de noces. Et après cette engueulade, c'est fini. Sauf que c'est faux. La fameuse scène où on s'embrouille, elle s'est en fait déroulée le premier jour du voyage de noces. On est allés au bout de notre voyage. C'est sûr que le fait qu'elle dorme ailleurs le premier matin de notre voyage de noces, cela a été un élément déclencheur, mais après, il s'est passé d'autres choses !"

J'en veux surtout aux experts

Rémi a ensuite expliqué qu'une fois de retour en France, ils se sont revus, contrairement à ce que le public pensait. Élodie serait venue à Annecy toute une journée. Ils se seraient également vus à Genève "hors caméra'. "Suite à cela, c'était un peu tendu, on s'est un peu embrouillés. Mais la prod' n'avait pas de scène finale. On a fait ce dernier rendez-vous où on s'embrouille et on parle de notre discorde. Je passe pour un psychopathe. Dans la scène, on voit qu'elle me reproche de lui avoir trop écrit, alors que, parfois, elle m'avait reproché de ne pas lui écrire assez. Cela m'arrivait de faire des soirées et de ne pas lui écrire. On a des torts tous les deux, on est adultes", a-t-il poursuivi.

Rémi juge qu'on l'a fait passer pour "quelqu'un de misogyne" et que l'on ne montrait que son "mauvais côté". "Je ne me reconnais pas dans ce portrait. On a l'impression que je m'énerve pour le moindre détail. Forcément, dans ce contexte, on dort 3 à 4 heures par nuit", a-t-il déploré. S'il ne regrette pas d'avoir rencontré Élodie, le jeune homme regrette ce que l'on a vu à la télé. "J'en veux surtout aux experts psychologues. Ils sont censés avoir fait une analyse, des compatibilités. Je pense qu'on n'était pas compatibles", a-t-il conclu.