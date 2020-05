Renaud Capuçon : Belles confidences sur Laurence Ferrari, le "soleil" de sa vie

Renaud Capuçon, d'ordinaire assez discret sur sa vie privée, a fait de touchantes confidences au magazine Femina, à l'occasion de la sortie de son livre, Mouvement perpétuel (éd. Flammarion). Le confinement permet à ce père de famille toujours par monts et par vaux de rester proche des siens.

"C'est un bonheur... Nous sommes tous très heureux que je ne voyage pas, car, d'habitude, j'enchaîne les allers-retours. Du coup, le redémarrage au rythme habituel risque d'être compliqué", a expliqué le violoniste de 44 ans, qui sait occuper ses longues journées de confinement. "Je continue d'enseigner à Lausanne toutes les semaines en visioconférence et je dois gérer mes responsabilités de directeur artistique. J'ai aussi beaucoup de choses à faire à la maison et je prends le temps de m'occuper de mon fils, Eliott", poursuit-il à nos confrères.

D'ailleurs, son petit garçon de 9 ans profite-t-il de tout ce temps pour perfectionner son violon ? "Il avait commencé, s'était arrêté et là, il a repris. Comme il a un papa violoniste et une maman journaliste, il aime tout ça : il fait parfois des interviews, aime la musique et chante. Il jouera du violon s'il le désire, je ne veux surtout pas le forcer", confie Renaud Capuçon.

Questionné sur celle qui est son épouse depuis bientôt dix ans, Laurence Ferrari, Renaud Capuçon s'est laissé aller à de tendres confidences sur leur rencontre. "Laurence est le coeur de ma vie. J'ai raconté notre rencontre, car elle avait été relatée de manière parfois tronquée par des journalistes. Tout est né d'un dîner savoyard organisé par Michel Barnier, auquel je ne voulais pas aller à cause d'une angine... J'ai fini par m'y rendre pour elle", a-t-il raconté. Une belle histoire que le violoniste avait déjà racontée à C à vous en mars dernier.