Renaud refuse de se faire vacciner : sa fille Lolita menace de l'emmener de force !

A 68 ans, Renaud est tout à fait éligible à la vaccination contre la Covid-19, mais le chanteur s'y refuserait. Le 7 mai 2021, c'est avec humour que sa fille Lolita Séchan a dénoncé ce refus le temps d'une amusante Story Instagram. Pour autant, le message est clair : si tu n'y vas pas de toi-même, je vais t'y emmener par la peau du cou !

"Si mon père continue de refuser de se faire vacciner, voilà comme je vais l'y mener", l'auteure et illustratrice de 40 ans a-t-elle écrit sur le réseau social, en légende d'une vidéo montrant une chatte ramenant son chaton dans sa cage en le tenant fermement par le cou. Il faut dire que, depuis le début de la pandémie, Renaud n'est pas particulièrement inquiété par le coronavirus, comme il a pu le chanter dans son titre Corona song l'été dernier... "Moi j'men fous j'suis immunisé, j'ai des anticorps par milliers. J'ai aussi des anti-cons. Faut dire qu'en France ils sont légion."

Immunisé peut-être, mais le Phénix reste exposé à la Covid-19, notamment à cause de sa consommation de tabac qui fragilise ses poumons. A l'automne 2020, l'interprète a même effectué un check-up dans une clinique pour surveiller un emphysème (une maladie pulmonaire). Une visite de contrôle qui avait immédiatement déclenché une nouvelle vague de rumeurs le disant mourant. Dédramatisant l'état de santé de son ex-époux, Romane Serda avait alors expliqué à Purepeople.com : "Il fumait quatre paquets par jour, il écrasait et il rallumait, donc c'était beaucoup. Il a fait une petite pause et il va essayer de continuer."