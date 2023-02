Richard Cocciante : Condamné à de la prison avec son épouse Catherine, ils devaient aussi payer une sacrée amende !

C'est peu dire que Richard Cocciante est un artiste marquant de sa génération. Le chanteur transalpin a brillé au cours d'une carrière qui s'est étalée sur plus de quarante ans. Que ce soit en italien, en français ou en anglais, l'auteur-compositeur-interprète a connu de nombreux succès grâce notamment à une productivité sans faille. De belles réussites artistiques, souvent plébiscitées par le public, qui lui ont rapporté pas mal d'argent. De jolis gains donc, qu'il ne faut pas oublier de déclarer aux autorités sous peine de s'exposer à des sanctions judiciaires.

Sauf qu'au cours de la première décennie du nouveau millénaire, en 2001 précisément, Richard Cocciante est rattrapé par une affaire de fraude fiscale qui aurait eu lieu un an plus tôt. En effet, la justice l'accuse cette année-là d'avoir dissimulé pas moins de six millions d'euros au fisc lors de sa déclaration de revenus. Une somme considérable pour le chanteur, qui encourt alors de grosses et sévères peines.

Seulement, il n'est pas le seul concerné dans cette histoire, puisque sa femme Catherine Boutet, est elle aussi impliquée. Alors qu'ils sont mariés depuis 1983, le compositeur de la célèbre comédie musicale Notre-Dame de Paris (1998) et son épouse se retrouvent en pleine tourmente et doivent surmonter cette épreuve. "Si la France me boude, je la bouderai", avait-il annoncé publiquement, trouvant "dommage" que les artistes, dont les revenus peuvent varier d'une année à l'autre, attirent ainsi l'intérêt du fisc.

Une grosse amende et de la prison avec sursis

Finalement, le couple est condamné à trois ans de prison avec sursis, 37.500 euros d'amende pour fraude fiscale et une privation des droits civiques, civils et familiaux pour une durée de cinq ans. Un choix définitif de la Cour de cassation qui confirme la décision de la Cour d'appel de Paris du 25 janvier 2007.

Un verdict relativement clément comparé à ce qu'il aurait pu être. Effectivement, en mars 2006, la justice avait condamné en première instance les époux à trente mois d'emprisonnement, dont dix ferme. Si cette décision avait par la suite été confirmée, elle aurait fait du chanteur qui célèbre ses 77 ans ce lundi 20 février 2023 le premier artiste à passer derrière les barreaux pour avoir dissimulé des revenus aux impôts français.