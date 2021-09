Richard E. Grant : Mort de son épouse, Joan Washington

Triste nouvelle pour Richard E. Grant. Son épouse, Joan Washington s'est éteint vendredi 3 septembre 2021, à l'âge de 71 ans. Via son compte Twitter, l'acteur britannique a décidé de lui rendre un dernier hommage en publiant une vidéo attendrissante où les deux amoureux dansent, chez eux, sur la chanson Only you (And you alone) des Platters.

"L'amour de ma vie et mère de notre fille Olivia. Nos coeurs sont brisés par la perte de ta vie la nuit dernière. 35 ans mariés et 38 ans ensemble. Être vraiment connu et vu par toi, est ton cadeau le plus précieux. Ne nous oublie pas", a écrit l'homme de 64 ans en légende, non sans émotion. Une annonce remplie de tristesse qui s'accompagne également de nombreuses interrogations puisqu'à ce jour aucune information n'a encore été dévoilée au sujet des causes du décès. En commentaires, internautes et célébrités (à l'instar de l'actrice anglaise Samantha Mathis) ont souhaité partager leur respect.