Richard Schiff (Good Doctor) atteint du Covid-19 et hospitalisé, son épouse Sheila Kelley alerte

L'acteur de la série Good Doctor Richard Schiff a été testé positif au coronavirus. L'Américain âgé de 65 ans a expliqué lundi être hospitalisé. Placé en unité spéciale, le comédien suit le même traitement que Donald Trump, qui avait vaincu le virus en seulement quelques jours d'hospitalisation. "Je suis sous Remdesivir, oxygène et mon état s'améliore de jour en jour", a-t-il rassuré, le lundi 16 novembre 2020, sur Twitter.

Papa d'un fils atteint d'autisme, Richard Schiff est le mari d'une actrice de Good Doctor, Sheila Kelley (Debbie Wexler). Celle-ci a donné des nouvelles de son conjoint, sur Instagram. "Les dernières 72 heures ont été difficiles. Merci à tous pour vos prières et votre amour. On ressent ça. Il va mieux et prend des forces", a-t-elle indiqué. Ensemble, ils ont un grand garçon, Gus (26 ans) et une fille, Ruby (20 ans). Rappelons que les deux comédiens de Good Doctor se sont mariés en 1996.

Gus est lui aussi atteint du Covid-19, tout comme Sheila Kelley, mais avec des symptômes moins graves. "Je n'ai jamais rien ressenti de tel. Une minute, je me sens bien et celle d'après, j'ai des problèmes pour respirer. Ce que je sais si vous attrapez le virus, c'est que votre relation avec votre corps fait tout (...) Où avons-nous attrapé ça ? Je ne sais pas. Ça pourrait être la gym. Ça pourrait être ce plat commandé à emporter. C'est impossible de savoir", a développé l'actrice et mère de famille, qui incite ses fans à porter un masque et à respecter les mesures sanitaires.