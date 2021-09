Rihanna amoureuse : sortie entre couples avec Nicki Minaj et son mari

Que se passe-t-il quand deux méga stars se retrouvent pour faire la fête ? Elles passent du bon temps et postent des photos qui font des millions de likes sur Instagram ! Lundi dernier, Rihanna et sa copine Nicki Minaj se sont retrouvées et elles en ont profité pour prendre la pose pour le bonheur des fans. Nicki était avec son mari, Kenneth Perry, ainsi que le fils du couple, dont le surnom est Papa Bear, tandis que la rappeuse originaire de la Barbade était accompagnée par son nouveau boyfriend, ASAP Rocky. Assis sur un canapé, les deux couples avaient l'air très complices.

La photo, postée lundi 6 septembre, a bien entendu affolé Instagram et elle cumule déjà près de 5 millions de likes. Née à Trinidad et Tobago, Nicki Minaj, 38 ans, a fait référence aux origines caribéennes des deux artistes en commentaire à travers le hashtag #CaribbeanGirlsRunit. Elle déclare également tout son amour à Rihanna en déclarant "love her downnnnnn". Sur la photo, les deux artistes sont particulièrement bien apprêtés. Nicki a choisi une tenue en vinyle noire qui fait ressortir ses attributs généreux.

Le noir était tendance puisque Rihanna, 33 ans, était elle aussi tout de noir vêtue, dans une belle robe de soirée. Elle affiche un sourire radieux aux côtés de son amoureux, le rappeur ASAP Rocky. Un peu en retrait, on aperçoit son énorme chaîne dorée sur un tee-shirt blanc et un pantalon en cuir. Nicki a également posté une deuxième photo de la soirée où l'on retrouve uniquement sa petite famille, mais l'artiste, qui a récemment perdu son père, a changé de tenue entre-temps.