Nicki Minaj, maman émue : elle filme les premiers pas de son adorable fils

L'interprète de la mixtape Beam Me Up Scotty (rééditée le 14 mai dernier) n'a toujours pas révélé le prénom du bébé. Elle a également fait le choix (temporaire ?) de ne pas engager de baby-sitter. "Ça reste une décision difficile", expliquait Nicki Minaj en novembre dernier.

Grâce à son petit ourson, Nicki garde le sourire malgré la mort de son père. Robert Maraj, le défunt père de la rappeuse, a été percuté par une voiture le 12 février 2021, à Long Island. Il avait 64 ans. Charles Polevich, le chauffard de 70 ans qui l'a renversé, a d'abord pris la fuite. Il s'est finalement rendu aux autorités cinq jours plus tard et a reconnu les faits. Il est actuellement en détention provisoire.

Dans la lettre affichée sur son site, Nicki Minaj a commenté ce drame familial : "Bien que je n'ai pas encore la force de parler du décès de mon père, je peux dire que c'est la perte la plus dévastatrice de ma vie. Je me surprends à vouloir l'appeler tout le temps. Encore plus maintenant qu'il est parti. La vie est drôle. Que son âme repose au paradis. Il était très aimé et il nous manquera énormément."