Nicki Minaj : Comblée par son bébé, dévastée par la mort de son père, elle s'exprime

Réseaux sociaux, médias, musique ; Nicki Minaj s'est éloignée de tout depuis la naissance de son fils. Elle fait son grand comeback et s'est adressée à ses fans pour l'occasion. La rappeuse a évoqué sa nouvelle vie de maman et la mort de son père dans une lettre touchante.

C'est sur son site internet que la note de Nicki Minaj est affichée. La bombe de 38 ans s'adresse à ses fans et leur révèle ses derniers coups de coeur pour la série The Crown et le film Ma Rainey's Black Bottom, disponibles sur Netflix. Nicki confie ensuite qu'elle aime manger des glaçons depuis sa grossesse, et décrit ensuite sa nouvelle vie de maman d'un petit garçon, né en septembre 2020 et surnommé "Papa Ours"'.

"Chaque jour créé un nouveau souvenir, fascinant et magique que je garde enfoui dans un petit compartiment éloigné de mon coeur ; je jure de ne jamais en oublier. C'est un petit marshmallow tout mignon. Je craque. Madagascar est son film préféré, il n'arrête pas de le regarder. LOL. Il est si intelligent, drôle, adorable, compétiteur... c'est dingue qu'ils aient une personnalité aussi tôt. Hier, je lui ai fait dire 'maman'. Je l'ai même filmé. Juste... Ouah", écrit Nicki Minaj. La superstar mariée à Kenneth Petty poursuit avec un événement moins heureux, à savoir la mort de son père.

"Bien que je n'ai pas encore la force de parler du décès de mon père, je peux dire que c'est la perte la plus dévastatrice de ma vie, reconnait Nicki. Je me surprends à vouloir l'appeler tout le temps. Encore plus maintenant qu'il est parti. La vie est drôle. Que son âme repose au paradis. Il était très aimé et il nous manquera énormément." Robert Maraj, le défunt père de la rappeuse, a été percuté par une voiture le 12 février 2021, à Long Island. Il avait 64 ans. Le chauffard qui l'a renversé et tué s'était enfuit. Charles Polevich (70 ans) s'étaiy finalement rendu aux autorités cinq jours plus tard et avait reconnu les faits. Il est actuellement en détention provisoire.