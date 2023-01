Rihanna : Décolleté généreux et gros diamants, joli moment de complicité avec son chéri ASAP Rocky

En repartant avec une récompense à la main, Rihanna aurait pu mettre en lumière, encore un peu plus, son grand retour musical. Malheureusement, c'est bredouille qu'elle est allée se détendre, avec son homme, au restaurant. Le 10 janvier 2023, la chanteuse s'est rendue, en couple, avec le rappeur ASAP Rocky, à la 80e cérémonie des Golden Globes, organisée au Beverly Hilton de Los Angeles. Et pour cause : son titre, Lift Me Up, qu'elle a sorti pour la bande originale du film Wakanda Forever, était nommé dans la catégorie "Meilleure chanson".

Ce n'est pas Rihanna qui a remporté la récompense mais M. M. Keeravani, avec sa chanson Naatu Naatu du film RRR de S.S. Rajamouli. Qu'importe, après tout : malheureuse aux jeux des cérémonies, chanceuse en amour. La chanteuse est allée se remonter le moral en se régalant au restaurant Giorgio Baldi, situé à Santa Monica, avec son chéri. Pour applaudir ses consoeurs et ses confrères, comme pour se lécher les babines, la sublime artiste de 34 ans avait opté pour une robe noire Schiaparelli tout bonnement incroyable, conçue sur mesure par Daniel Roseberry, ainsi que pour des boucles d'oreilles Cartier et un collier en or blanc 18 carats et diamants. Shine bright like a diamond...