Rihanna : Réconciliée avec son père, elle abandonne sa plainte contre lui

La vie de famille des célébrités fascine leurs millions de fans ! Ceux de Rihanna étaient tristes d'apprendre qu'elle était en conflit avec son père, Ronald Fenty, et l'avait poursuivi en justice. Visiblement réconciliée avec lui, la superstar a retiré sa plainte, alors que le début du procès approchait...

L'info est signée RadarOnline ! Le site révèle que Rihanna a abandonné la plainte qu'elle avait déposée en 2019 contre son père, Ronald Fenty. La chanteuse et créatrice de lingerie milliardaire de 33 ans lui reprochait d'avoir utilisé Fenty comme nom de marque pour créer une société alors qu'elle en a déposé les droits.

Le retrait de la plainte de Rihanna entraîne l'annulation du procès, dont la première audience aurait du avoir lieu le 22 septembre 2021. La petite amie du rappeur A$AP Rocky souhaitait éviter un déballage public sur sa vie familiale.

Les poursuites avaient révélé que Ronald Fenty avait créé une société de gestion de talents, en 2017, nommée Fenty Entertainment. Rihanna avait pourtant déposé son patronyme comme marque déposée pour diverses entreprises, à commencer par sa marque de produits de beauté, Fenty Beauty.

Ronald Fenty s'était également associé à un partenaire financier, avec qui il a prétendu être le représentant de Rihanna. Ils ont ainsi proposé, sans consulter l'intéressée, les services de Riri pour 15 spectacles en Amérique latine, en décembre 2017, contre la somme de 15 millions de dollars ! Rihanna réclamait la fin des activités de son père autour du nom Fenty, ainsi que des dommages et intérêts.

Depuis, Rihanna et son papa se sont réconciliés. Ronald Fenty a contracté la Covid en 2020 et bénéficié du soutien de sa fille. "Robyn [le premier prénom de Rihanna, NDLR] vérifiait chaque jour que j'allais bien. Honnêtement, j'ai cru que j'allais mourir. Je dois le dire, je t'aime tellement, Robyn. Elle a tant fait pour moi. J'apprécie tout ce qu'elle a pu faire", a-t-il expliqué au tabloïd britannique The Sun.