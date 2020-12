Rika Zaraï : Ses ennuis avec la justice presque oubliés, pour pratiques médicinales douteuses

La mort de Rika Zaraï, survenue mercredi 23 décembre 2020, suscite une vive émotion. La chanteuse avait 82 ans et a reçu de nombreux hommages d'amis et de fans. Peu d'entre eux se souviennent de ses ennuis avec la justice : Rika a été mise en examen pour des pratiques pharmaceutiques douteuses...

C'était le 9 janvier 1989. Rika Zaraï et son époux, Jean-Pierre Magnier, ont été inculpés pour complicité illégale de l'exercice de la pharmacie. Le couple possédait la société Pronatura (Rika en détenait la majorité des parts et Jean-Pierre Magnier en était le PDG), qui commercialisait des plantes médicinales. Rika Zaraï vantait les mérites de recettes d'utilisation de ces plantes dans ses ouvrages, baptisés Ma médecine naturelle (vendu à près de 3 millions d'exemplaires) et Mes secrets naturels.

L'argile contre le sida ? Ça vous fait peut-être sourire, pourtant...

Ce que Le Monde qualifiait à l'époque de "Système Zaraï" a connu un franc succès... qui a peut-être suscité la jalousie de concurrents sur le marché de la phytothérapie. Rika, de son côté, avait poussé sa réflexion et s'était penchée sur le cancer et le sida. La célèbre interprète de la chanson Sans chemise, sans pantalon prodiguait des conseils aux chercheurs et affirmait qu'il était possible qu'une personne séropositive redevienne séronégative "grâce au buis, à l'argile, à certaines tisanes et à un changement d'alimentation". "L'argile contre le SIDA ? Cela vous fait peut-être sourire, pourtant tous ces soins naturels sont excellents pour renforcer l'immunité naturelle. Ils permettent une production soutenue de T.8 et des autres cellules tueuses de virus", écrivait-elle.

Le conseil national de l'ordre des médecins avait été interrogé sur le second ouvrage médicinal de Rika Zaraï. Il avait répondu qu'il lui était d'interdire un livre, même préjudiciable à la santé publique, et que son rôle se cantonnait à alerter les autorités. Le ministère de la santé, alors dirigé par Claude Évin dans le gouvernement Rocard 2, ne s'était pas exprimé. Rika Zaraï, elle, s'était félicitée d'avoir vendu plus de 411 000 exemplaires de son livre.

L'ambassade d'Israël en France a confirmé la mort de Rika Zaraï (de son vrai nom Rika Gozman) sur Twitter, en précisant que l'interprète est décédée dans la nuit du mardi 22 au mercredi 23 décembre. L'artiste était mariée à Jean-Pierre Magnier et avait une fille unique, Yaël.