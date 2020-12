Rika Zaraï, maman et mamie aimante : qui est sa fille unique Yaël ?

Elle était l'une "des plus belles voix d'Israël en français"... Le 23 décembre 2020, la chanteuse Rika Zaraï est morte à l'âge de 82 ans. L'ambassade d'Israël en France a confirmé cette triste disparition sur Twitter, en précisant que l'interprète est décédée dans la nuit de mardi à mercredi. Les condoléances ont été adressées à son époux Jean-Pierre Magnier, mais elles doivent également être envoyées à sa fille unique, Yaël.

Avant de partager la vie de Jean-Pierre Magnier, Rika Gozman a été mariée une première fois au compositeur Yohanan Zaraï, rencontré en 1955 alors qu'elle effectuait son service militaire en Israël en tant que chanteuse et musicienne. D'abord collaborateurs sur le camp, les deux artistes ont rapidement formé un duo, puis un couple, et se sont mariés en 1958. De leur union est née l'année suivante une petite fille prénommée Yaël.

Peu de temps après cet heureux événement, Rika Zaraï a rejoint son mari qui tentait alors de percer en France. Leur mariage n'a finalement pas tenu mais la chanteuse s'est rapidement fait un nom, d'abord dans des cabarets, puis auprès du grand public, grâce au soutien d'Eddie Barclay, qui lui a offert son premier contrat au début des années 1960. Dans la foulée, elle a rencontré en coulisses de l'Olympia celui qui deviendra son producteur et surtout, l'homme de sa vie : Jean-Pierre Magnier, alors musicien de Jacques Brel. "Voilà cinquante ans qu'on est ensemble ! Et je ne l'aime pas depuis tout ce temps parce qu'il est meilleur qu'un autre. Mais juste parce qu'on s'accepte l'un et l'autre tel que l'on est", confiait-elle à France dimanche, en 2019.

Rika Zaraï était proche de sa fille Yaël, 61 ans, malgré la distance qui les séparait. "Elle vit à Los Angeles et va très bien, la chanteuse avait-elle ajouté, auprès de nos confrères. On ne se voit pas beaucoup, mais on s'appelle très souvent et, avec FaceTime, je peux voir grandir mes deux petits-fils, et même mes arrière-petits-enfants ! Son aîné de 22 ans a eu des jumeaux, son cadet vient de se marier." Une fille, des petits-fils et arrière-petits-enfants qui se retrouvent en deuil en cette fin d'année 2020. De son côté, Yohanan Zaraï est décédé en 2016, à l'âge de 87 ans.