Rika Zaraï mariée à Jean-Pierre Magnier durant 50 ans, son amour éternel

Les premières pensées de l'ambassade d'Israël en France vont logiquement à Jean-Pierre Magnier puisque ce dernier a été l'époux de Rika Zaraï durant plusieurs décennies.

Leur première rencontre remonte au tout début des années 60, lorsque la chanteuse a été choisie pour assurer la première partie d'un certain chanteur nommé Jacques Brel, et à l'Olympia qui plus est ! Jean-Pierre Magnier était alors un musicien de Jacques Brel. Ce dernier devient un collaborateur, puis son producteur de Rika Zaraï avant qu'ils ne se marient.

L'inoubliable interprète de Sans chemise, sans pantalon n'en est pas à son premier mariage. Avant Jean-Pierre, elle a été unie à Yohanan Zaraï - dont elle a donc conservé le nom - le père de sa fille Yaël, née en septembre 1959. Le premier mari de Rika est décédé le 31 décembre 2016 et elle n'a jamais dit beaucoup de cet homme qu'elle avait rencontré en Israël en 1955, alors qu'elle effectuait son service militaire et qu'elle avait été embauchée comme musicienne.

Rika Zaraï s'est en revanche montrée bien plus bavarde lorsqu'il s'agissait de son second époux, Jean-Pierre. Un demi-siècle passé ensemble, ce n'est pas rien !

En novembre 2019, elle s'était confiée sur leur histoire d'amour dans les pages de France Dimanche, remise sur pied après un AVC qui lui avait causé une paralysie du corps et de la langue ainsi que des difficultés à marcher. "Voilà cinquante ans qu'on est ensemble ! Et je ne l'aime pas depuis tout ce temps parce qu'il est meilleur qu'un autre. Mais juste parce qu'on s'accepte l'un et l'autre tel que l'on est. Alors que je ne parlais plus, il me disait : 'Je te demanderai encore de te taire !' Car je suis une grande bavarde. Mais la vie sans paroles, ce n'est pas la vie", avait partagé Rika Zaraï.

Après son AVC survenu en 2008, la chanteuse avait pu compter sur le soutien sans faille de son époux. "Elle est consciente et a commencé sa rééducation avec l'énergie et le courage de toujours qu'on lui connaît. C'est assez étonnant : elle fait des exercices toute la journée sous le contrôle d'un kinésithérapeute et d'un orthophoniste. Rika est tellement motivée qu'on est obligé de l'arrêter pour qu'elle se repose. Elle veut absolument s'en sortir", avait-il alors confié au Parisien.

Toutes nos pensées vont à Jean-Pierre Magnier et à Yaël, la fille de Rika Zaraï.