Mort de Rika Zaraï : Laurence Boccolini, "effondrée", partage son immense peine

Une autre légende vient de rejoindre les étoiles. Après le monde de la comédie avec Claude Brasseur, c'est celui de la musique qui est en deuil. Rika Zaraï est morte le 23 décembre 2020, à l'âge de 82 ans. Une triste nouvelle annoncée par l'ambassade d'Israël en France. "Profondément attristés de la disparition de Rika Zaraï qui a conquis le coeur des Français avec son bel accent de sabra. Elle a chanté Israël et Jérusalem avec passion et dévouement. C'est une des plus belles voix d'Israël en français qui s'est éteinte. Nos condoléances à son époux JP Magnier", a-t-elle écrit sur Twitter. Sans surprise, les hommages se multiplient sur les réseaux sociaux parmi lesquels celui de Laurence Boccolini.

En cette veille de réveillon de Noël, l'animatrice de France 2 âgée de 57 ans est en deuil. C'est le coeur lourd qu'elle célèbrera Noël avec son époux Mikaël Fakaïlo et leur petite Willow. Son amie Rika Zaraï a fait son entrée au paradis. Laurence Boccolini a donc souhaité lui rendre hommage sur son compte Instagram en partageant tout d'abord une photo d'elle. Elle a ensuite fait part de l'un de ses grands regrets.

"Tu m'avais dit au téléphone il y a quelques mois: 'On se voit vite ?'... Ce rendez-vous raté me brise le coeur. J'avais hâte de te revoir... Je t'aimais énormément pour ta grande gentillesse, ton intelligence ta patience et l'oreille attentive que tu as eu pour moi il y a bien longtemps lors d'une période difficile... Tu trouvais les mots et tu te préoccupais vraiment des autres. Ce matin je suis effondrée. J'ai une douce pensée pour ton époux [Jean-Pierre Magnier, NDLR] et ta famille. Tu vas beaucoup me manquer ...LOVE YOU", a-t-elle écrit en légende. Un message bouleversant qui montre à quel point Laurence Boccolini la portait dans son coeur.