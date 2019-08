Robert Downey Jr. arrêté pour s'être drogué à Disneyland : honteux, il raconte

Il a beau être l'une des plus grandes stars des studios Disney (par le biais de la franchise Marvel), Robert Downey Jr. porte sur ses épaules un lourd fardeau issu du passé. Alors qu'il visitait le parc d'attractions de Mickey pour la toute première fois de sa vie, le comédien a été arrêté... en train de consommer de la drogue. "Voilà une petite anecdote pour vous, a-t-il raconté à Entertainment Weekly lors de l'Exposition D23, vendredi 23 août. On m'a déplacé dans un centre de traitement particulièrement chaleureux, donné un avertissement strict puis ramené, si ma mémoire est bonne, vers un chaperon très déçu. Je camoufle cette honte depuis un bon moment et je tiens à m'en débarrasser ce soir. Je voudrais m'excuser auprès de ceux qui m'ont retenu pour avoir fumé un joint, assis sur une gondole, sans y être autorisé."

Cette mésaventure n'aura heureusement pas brisé sa carrière de superhéros. Robert Downey Jr. a rejoint les écuries Marvel en interprétant Tony Stark en 2008 dans Iron Man... puis il a renfilé ses gants métalliques à maintes reprises, dont la saga Avengers qui a encore fracassé le box-office en 2019 avec son final Endgame. Une aubaine qui, loin des effusions de marijuana du temps passé, l'a mené à la troisième place du podium des acteurs les mieux payés de l'année – derrière Dwayne Johnson et Chris Hemsworth –, avec un total de 66 millions de dollars empochés entre le 1er juin 2018 et le 1er juin 2019, alors que Scarlett Johansson, sa camarade de jeu, a obtenu la première position du classement féminin... mais avec "seulement" 56 millions.

Avengers: Endgame, la clôture très fructueuse de la saga

Le long métrage a peut-être été rattrapé en cours de route par le remake du Roi Lion, mais il a tout de même explosé les scores de l'année 2019. En l'espace de 18 semaines, et après un démarrage historique, Avengers: Endgame a attiré plus de 6,8 millions de téléspectateurs dans les salles obscures. Largement de quoi faire oublier ses traumatismes à jeunesse de Robert Downey Jr...