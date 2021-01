Robert (L'amour est dans le pré) de nouveau en couple : officialisation en vidéo avec sa Nathalie

C'est une nouvelle à laquelle personne ne s'attendait ! Robert n'est plus un coeur à prendre. L'agriculteur qui a participé à L'amour est dans le pré en 2019 est même dans une relation très sérieuse avec une certaine Nathalie, une jolie blonde avec qui il s'affiche désormais volontiers. Du moins par le biais de ses amis Pierre et Fred. Car c'est le couple qui a vendu la mèche samedi 16 janvier 2021 en postant une vidéo sans équivoque sur Instagram.

En effet, sur les images, les parents de Gabriel (7 ans), qui se sont rencontrés grâce à l'émission d' M6, ont filmé leurs retrouvailles avec Robert, prenant alors soin de présenter celle qui fait battre son coeur. "Bien sûr, on reconnaît l'accent, c'est notre ami Robert. Comme vous voyez, il est épanoui, heureux et très amoureux, avec sa chérie Nathalie. C'est un joli couple formé depuis plusieurs mois maintenant. On est très heureux pour eux", commente Frédérique derrière son téléphone.

En légende, on en apprend un peu plus sur les circonstances de leur coup de foudre. Et c'est encore grâce à L'amour est dans le pré que l'éleveur de vaches a trouvé chaussure à son pied. Et oui, contre toute attente, lui qui n'avait reçu que deux lettres suite à la diffusion de son portrait, avant de ne rencontrer qu'une seule prétendante au speed dating, a obtenu une nouvelle chance hors caméras. "Notre voisin landais Robert et sa compagne Nathalie (un courrier de l'émission qui a changé sa vie)", lit-on.

Le bonheur de Robert a rapidement ému les internautes, dont Karine Le Marchand, qui a glissé un petit émoji amoureux en commentaire.