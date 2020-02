Robert Pattinson, Bradley Cooper, Brad Pitt... : Qui a le visage le plus parfait ?

Selon le Golden Ratio of Beauty Phi, Robert Pattinson est l'homme le plus beau du monde. L'acteur britannique de 33 ans a obtenu un résultat de 92,15 %.

C'est le Dr De Silva, en charge du Centre For Advanced Facial Cosmetic And Plastic Surgery à Londres, qui a mené cette comparaison à bien. Son étude se base sur plusieurs parties de visage et établit si ces dernières sont parfaites ou non : yeux, sourcils, nez, lèvres, mâchoire et forme du visage. Le Golden Ratio of Beauty Phi détermine la beauté parfaite, ou du moins celle qui ressemble le plus à l'idée de la perfection selon les Grecs anciens.

"Ces toutes nouvelles techniques de cartographie informatique nous permettent de résoudre certains des mystères de ce qui rend quelqu'un physiquement beau et cette technologie est aussi utile lors de la planification de la chirurgie des patients", précise le Dr De Silva, chirurgien esthétique spécialisé dans le visage.

Les critères du visage parfait sont la symétrie, l'écart entre les yeux ou encore la taille du nez. À propos de Robert Pattinson, le médecin affirme qu'"il était dans le top cinq dans presque toutes les catégories parce qu'il a des traits de forme classique et une merveilleuse mâchoire ciselée." Seule déception ? Ses lèvres trop fines et plates.

Aussi présents sur le podium, juste derrière Pattinson, Henry Cavill et Bradley Cooper avec respectivement 91,64% et 91,08%. Suivent Brad Pitt et George Clooney, une prouesse pour le Dr De Silva qui estime qu'une telle perfection à 56 et 60 ans est "incroyable et relève d'une beauté sans âge".