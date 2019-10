George Clooney bien barbu s'offre une chic soirée avec Amal divine

Le 1er octobre, George et sa femme Amal Alamuddin Clooney ont profité d'une chic soirée caritative à New York alors qu'ils avaient tous les deux un peu de temps libre, lui entre ses tournages et elle entre ses plaidoiries. Ils ont été vus main dans la main, sourire aux lèvres.

C'est au musée The Frick Collection, sur la très chic 5e avenue à New York, que le couple s'est rendu pour assister à la soirée caritative International Law Benefit organisée par la structure American Society Of International Law. George Clooney (58 ans) est apparu en costume gris très élégant, mais avec une barbe bien fournie qui lui plus donnait un petit air négligé. À son bras, Amal (41 ans) était resplendissante dans un ensemble composé d'une jupe et d'un haut d'un bleu mers du sud signé de chez Zac Posen.

Amal Clooney, avocate spécialiste des droits de l'humain, était honorée pour son travail lors de cette soirée, rapporte le Mail Online. Un honneur partagé avec Brad Smith, le président de Microsoft.

À la sortie de leur dîner, ils sont tombés nez à nez avec Craig Castaldo connu sous le pseudonyme Radioman, un ancien SDF ayant fait plusieurs apparitions dans des films et George n'a pas hésité à papoter un peu avec lui.

Nul doute qu'après cette petite parenthèse en amoureux, ils sont rentrés retrouver leurs jumeaux Ella et Alexander (2 ans).

Thomas Montet