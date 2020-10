Robert Redford effondré : son fils est mort, victime d'un cancer

Robert Redford un homme effondré par le chagrin, un père éploré qui a dit adieu à son fils. Comme l'a rapporté Kyle Redford, la belle-fille du célèbre comédien, son mari James est mort. Elle a posté un message bouleversant sur son compte Twitter, le 17 octobre 2020.

"Jamie est mort aujourd'hui. Nous avons le coeur brisé. Il a vécu une vie magnifique, qui a eu de l'impact, et il était aimé par tant de gens. Nous le regretterons profondément. En tant que son épouse pendant 32 ans, ce dont je suis la plus reconnaissante, ce sont les deux enfants incroyables que nous avons élevés ensemble. Je ne sais pas ce que nous aurions fait sans eux pendant ces deux dernières années", a écrit Kyle Reford, en légende de plusieurs photographies tirées de ses archives personnelles. Le couple est parent de Dylan et Lena.

Une publication partagée sur Facebook par la Fondation de prévention contre le cancer des pompiers de San Francisco en dit un peu plus sur la cause de la mort du fils de Robert Redford, fruit de son premier mariage avec Lola Van Wagenen. "Le département a perdu un autre grand allié... James Redford nous a quittés après une lutte contre une maladie liée au cancer... Un vrai humanitaire avec un intérêt profond pour la santé et la sécurité des pompiers et la défense de notre environnement", peut-on lire. Le site de The Hollywood Times va encore plus loin en précisant que le défunt a bataillé pendant plusieurs décennies contre une maladie rare qui a détruit son foie. Une maladie découverte alors qu'il n'était encore qu'adolescent. En 1993, il avait notamment reçu une double greffe du foie. À la suite de quoi il avait lancé l'organisation James Redford Institute for Transplant Awareness.

Né à New York, diplômé de l'université du Colorado, James Redford avait finalement posé ses valises en Californie pour sa carrière et sa vie de famille. Le fils de Robert Redford était lui aussi dans le cinéma et, outre une petite carrière d'acteur, il s'était illustré comme scénariste (Cowboy Up), réalisateur de documentaires (Resilience, Paper Tigers, Toxic Hot Seat...) ou encore comme producteur.

Ce drame est une nouvelle épreuve pour Robert Redford, qui avait déjà perdu un enfant : Scott Anthony Redford né le 1er septembre 1959 et mort le 17 novembre de la même année, victime de la mort subite du nourrisson.