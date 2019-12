Robert Walker Jr : Mort de l'acteur de Star Trek, sa femme lui rend hommage

L'une des grandes figures de la série emblématique Star Trek :The Original Series est décédée. Il s'agit de Robert Walker Jr., mort le 5 décembre 2019 à 79 ans. L'acteur américain était apparu pour la première fois dans l'épisode 2 de la saison 1 diffusé en 1966. Il incarnait Charles Evans (surnommé "Charlie"), un adolescent de 17 ans aux troublantes facultés psychiques. Dans la fiction, il était le seul survivant d'un vaisseau qui s'était écrasé sur la planète Thasus où il avait vécu seul pendant quatorze ans. Les téléspectateurs découvraient au cours de la série que Charlie possédait de dangereux pouvoirs parapsychiques.

La famille de l'acteur a annoncé cette triste nouvelle via le compte Twitter de la série, sans pour autant dévoiler la cause de son décès. Le 6 décembre 2019, ils ont écrit : "Nous sommes attristés d'annoncer la mort de Robert Walker Jr., l'acteur qui a joué le rôle principal dans l'épisode Charlie X de Star Trek: The Original Series". Pour illustrer cette publication, la famille a bien sûr choisi une image de Robert dans la série emblématique Star Trek.

Sa femme Dawn a rendu hommage à son époux décédé via un communiqué publié dans le Hollywood Reporter. Elle déclare avec émotion que son mari est "toujours resté fidèle à lui-même" et poursuit :"En plus d'être un acteur accompli, son véritable art était de vivre pleinement. Il était aussi photographe, batteur et propriétaire de galerie". Né dans le Queens à New York le 15 avril 1940, Robert Jr Walker était le fils de Robert Walker et de l'actrice Jennifer Jones. Au cours de sa carrière, il avait également joué dans les films La Caravane de feu (1967), Easy Rider (1969), La Route de Salina (1970) et Don Juan 73 (1973).