Roberto Alagna cambriolé : la maison du ténor visée pendant un déplacement...

Alors qu'il se produit aux quatre coins du monde, le ténor Roberto Alagna est régulièrement absent de son domicile français. Ce qui n'a pas échappé aux cambrioleurs qui ont profité du fait qu'il soit en déplacement en Allemagne pour aller faire un tour chez lui.

Comme le rapporte Closer, la maison de Roberto Alagna, située au Raincy (en Seine-Saint-Denis), a donc été cambriolée dans l'après-midi du dimanche 29 août 2021. Les voisins du chanteur franco-italien âgé de 58 ans ont constaté que la porte de son domicile était étrangement ouverte et ont donc alerté la police. Une fois sur place, les forces de l'ordre ont confirmé le cambriolage mais n'ont pas pu mettre la main sur les voleurs, déjà envolés avec leur butin pour le moment inestimé. Roberto Alagna doit rentrer dans la journée du 30 août "pour faire un état des lieux et déclarer les objets volés", affirme le site.

L'artiste était en déplacement pour un concert à l'opéra de Berlin - il donnait une représentation de Madame Butterfly, mythique opéra signé Puccini - et c'est donc son père qui a été appelé pour aller discuter avec les policiers. Ce dernier a d'ailleurs, avec l'aide d'un serrurier, procédé à la fermeture de la maison de son célèbre fils le temps qu'il regagne la France. Roberto Alagna ne pouvait pas non plus compter sur son épouse, la soprano polonaise Aleksandra Kurzak, puisque celle-ci jouait à ses côtés sur scène ! Le couple avait également embarqué sa fille, la petite Malena (7 ans), dans ses bagages.

Ce n'est pas la première fois que des personnalités médiatiques se font cambrioler à des moments où elles sont en déplacement et que cela se sait à l'avance. L'ancienne patronne des Miss France, Geneviève De Fontenay, a ainsi déjà vécu cette mésaventure un soir d'élection. Mais c'est également le cas de plusieurs footballeurs, alors trop occupés sur la pelouse...