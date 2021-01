Roberto Alagna : Submergé par l'émotion, le ténor interrompt sa prestation dans C à Vous

Il s'est retrouvé happé dans un torrent d'émotions. Le jeudi 14 janvier 2021, Roberto Alagna était présent sur le plateau de l'émission C à Vous, sur France 5, pour offrir au public un moment aux mille et une sensations. Alors que son dernier album Le chanteur est disponible depuis le 23 octobre dernier, le ténor a choisi d'interpréter le titre Mon pote le gitan pour Anne-Elisabeth Lemoine et sa bande. Une reprise de Marcel Mouloudji, en hommage à un de ses "très bon ami". Hélas, après quelques secondes, l'artiste a dû interrompre sa prestation.

Je ne peux pas le faire aujourd'hui

"Pardon, excusez-moi, je suis un peu ému" a-t-il prévenu quelques instants avant de cesser, pour de bon, de chanter. "Excusez-moi, je ne peux pas le faire aujourd'hui, a-t-il finalement conclu. "On a parlé de ce copain et ça m'a tellement ému que je chante la chanson en pensant à lui et je ne peux pas me concentrer". Bouleversée par la situation, Anne-Elisabeth Lemoine s'est fondue en excuses et a proposé à Roberto Alagna de prendre le temps de souffler et d'enregistrer sa performance, une fois l'émission achevée, pour une diffusion sur les réseaux sociaux.

Sans elle, j'aurais peut-être arrêté

Décidément, Roberto Alagna enchaîne les représentations exceptionnelles. En août dernier, alors que les salles de spectacles étaient fermées - et qu'elles le sont toujours -, le célèbre ténor joignait sa voix à celle de sa compagne Aleksandra dans les jardins du Château de la Chèvre d'Or à Eze pour le site du Metropolitan Opera. Un concert numérique durant lequel il avait évoqué la fin possible de sa carrière. "Être ensemble, ça nous donne du courage, expliquait-il dans les colonnes du journal Le Parisien. Mais ce qu'Aleksandra m'apporte, c'est une sorte de sécurité. Elle est hypersûre musicalement. Je sais qu'avec elle je peux improviser et ce que j'aime aussi c'est son tempérament. Elle a du caractère. Sans elle, j'aurais peut-être arrêté. Je me souviens, il y a une dizaine d'années, que je m'étais dit : 'Encore deux ou trois ans et après c'est bon.' Ce deuxième enfant qu'elle m'a donné, ça me donne envie de me botter les fesses et de continuer..."