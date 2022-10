Rofrane Bambara (Familles nombreuses) : Ses filles aussi atteintes d'autisme ? Elle évoque leurs "particularités"

Le 24 octobre 2022, Rofrane Bambara a répondu aux questions de ses abonnés à l'occasion d'une session de questions/réponses sur Instagram. Ainsi, la candidate de Familles nombreuses (TF1) a évoqué le trouble dont pourraient souffrir ses filles Noor et Hajar (4 ans).

La semaine passée, Rofrane Bambara a quitté Montpellier avec les soeurs de Kheïry-Dine et Chemsy-Dine afin de se rendre à Paris. La mère de famille leur a organisé une belle surprise en les emmenant à Disneyland Paris. Un moment incroyable qu'elle a partagé sur Instagram. Depuis, l'épouse de Nacer est de retour dans son nid douillet. Et mardi, elle a répondu à quelques questions, l'occasion de découvrir que leur séjour "s'est super bien passé", même s'il y a "eu quelques moments compliqués".

Rofrane Bambara a ensuite répondu à un ou une abonné(e) qui se demandait si, comme leurs frères, Noor et Hajar ont été diagnostiqué TSA (trouble du spectre de l'autisme). "Les garçons sont diagnostiqués TSA, les filles ne le sont pas, du moins pas encore. On constate plusieurs particularités qui découlent du TSA chez Hajar et Noor, alors on a pris les devant et on a mis en place un suivi similaire aux garçons en attendant d'avoir un diagnostic de posé. Honnêtement je pense que oui, après je ne peux rien dire ou du moins utiliser le terme TSA sans le diagnostic officiel", a donc répondu la charmante brune. En effet, comme elle l'a dévoilé dans une story suivante, ses quatre enfants sont suivis par un orthophoniste et font des séances de psychomotricité. "Sans compter l'éduc' spécialisé", a-t-elle ajouté.

Rofrane Bambara n'a jamais caché que ses fils étaient atteints de ce trouble, qui a rendu leur première année de maternelle difficile à cause du manque d'implication du corps enseignant. "Derniers jours un peu compliqués mais ça va passer, on va rebondir. Vous l'avez compris, on le savait mais on a eu la restitution du diagnostic de Keïry. Il confirme bien tout ce qu'on disait, toute la prise en charge qu'on a mise en place. C'était bien ça, donc autisme", déclarait-elle notamment en juin dernier.