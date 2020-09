Roland-Garros : Victoria Azarenka et d'autres joueuses excédées, elles refusent de jouer !

"On m'a demandé si je voulais bien attendre un peu plus longtemps, parce que la pluie devait perdre en intensité. J'ai répondu 'Absolument pas', parce que je ne vois pas l'intérêt de rester sur le court lorsqu'il fait 8 °C [11 °C selon l'AFP, NDLR]. Au même moment, j'ai demandé à mon adversaire si elle souhaitait attendre sur le court ou si elle voulait descendre (au vestiaire), et elle m'a dit qu'elle ne voulait pas attendre sur le court. Je n'allais pas perdre mon temps en m'asseyant ici et attraper froid. Des conditions comme celles-là, c'est très compliqué. Je ne vais pas me plaindre, mais parfois il y a des façons plus intelligentes de gérer la situation. Nous avons discuté, on nous a dit qu'un autre gros nuage allait arriver et que l'on pourrait remonter sur le court une fois qu'il serait passé", a précisé Victoria Azarenka à l'issue de la rencontre.

La finaliste du dernier US Open ajoute : "Je n'ai jamais joué à Paris en septembre, j'y suis passée en octobre et je savais que ce n'était pas les meilleures conditions pour jouer au tennis. Malheureusement, il n'y a pas eu de communication avec les conseils de joueurs, la décision a été prise sans consultation, j'espère que ça pourra changer dans le futur."