Ron Jeremy inculpé pour viols : "Au moins 50 victimes" ? Une actrice dénonce

Archives - Ron Jeremy, acteur de film X, est accusé de viol et d'agression sexuelle. Ron Jeremy a tourné dans plus de 2000 films pornos depuis la fin des années 1970. Il est accusé de quatre agressions qui auraient été commises entre 2014 et 2019. Selon un communiqué des services du procureur de Los Angeles, l'acteur a été officiellement accusé de quatre agressions distinctes qui auraient été commises entre 2014 et 2019. Un viol aurait été commis en 2014 à son domicile de Los Angeles, les trois autres cas dans un bar d'Hollywood, entre 2017 et 2019.