Ronaldinho en deuil : sa mère Miguelina est morte

Après Diego Maradona et Gérard Houllier, la planète Foot vit un nouveau deuil. Elle pleure, avec Ronaldinho, la mort de la maman de l'ancien footballeur. Miguelina a succombé à des complications dues à la Covid-19. Elle était hospitalisée depuis le mois de décembre.

La terrible nouvelle est tombée samedi soir (20 février 2021). L'Atlético Mineiro, club où Ronaldinho a évolué entre 2012 et 2014, a réagi par un communiqué à la mort de Miguelina, la mère de l'icône brésilienne. La défunte avait 71 ans. Elle a succombé aux complications de la Covid-19. Miguelina Elói Assis dos Santos était hospitalisée à Porto Alegre, au Brésil, ville de naissance de son fils Ronaldinho. Elle était maman de deux autres enfants, le grand frère et agent de l'ex-athlète, Roberto, et une fille, Deisi.