Ronaldinho libéré : retour au Brésil dès que possible pour l'ex-Ballon d'or

Détenu au Paraguay depuis plus de cinq mois pour usage de passeports falsifiés, Ronaldinho a été remis en liberté le 24 août 2020. L'ancien champion du monde brésilien "est libre de voyager dans le pays du monde qui (lui) plaira, mais il devra faire savoir s'il change d'adresse permanente" pendant une période d'un an, a déclaré le magistrat lors d'une audience à Asuncion, comme l'a rapporté l'AFP lundi. "Dorénavant, la mesure de privation de liberté est levée. (Ronaldinho) n'est soumis à aucune restriction, sauf celle de la réparation des dommages à la société", a ajouté le magistrat. Des "dommages à la société" pour lesquels le sportif de 40 ans doit payer une amende de 90 000 dollars (environ 76 000 euros).

L'audience retransmise en direct à la télévision a duré trois heures. Coiffé d'un béret noir, vêtu d'une chemise de la même couleur et d'un jean, l'ex-joueur du FC Barcelone et du Paris-Saint-Germain a indiqué au juge qu'il "acceptait" la proposition du parquet d'une "suspension conditionnelle de la procédure" puisque la sanction envisagée ne dépasse pas deux ans. Le magistrat Gustavo Amarilla a également accordé la remise en liberté au frère de l'ex-joueur brésilien, Roberto de Assis Moreira, qui se trouvait aussi en détention. La justice paraguayenne estimant qu'il avait eu connaissance de la fraude, ce dernier a été condamné à deux ans de prison avec sursis, au paiement d'une amende de 110 000 dollars et à l'obligation de se présenter tous les quatre mois devant un juge brésilien pendant deux ans.

Dans un communiqué, la défense des deux Brésiliens a indiqué que ces derniers avaient collaboré à l'enquête depuis le début. "Ils ont montré les documents paraguayens aux autorités de l'immigration en les croyant authentiques. (...) L'enquête n'a trouvé aucune preuve de l'implication des deux frères dans une affaire de blanchiment d'argent ou dans une association criminelle", a-t-elle assuré. "Nous demandons instamment à l'accusation d'agir sur les responsables" de cette affaire, ajoute-t-elle. Des sources au sein de la défense ont indiqué que Ronaldinho et Roberto rentreraient dès que possible au Brésil à bord d'un vol privé, une fois les autorisations correspondantes obtenues.

Une "complice" toujours en fuite

Après avoir été détenus dans un commissariat d'Asuncion, où le Ballon d'or 2005 a fêté ses 40 ans le 21 mars, les deux frères étaient assignés à résidence depuis presque cinq mois dans un hôtel de luxe de la capitale, contre le dépôt d'une caution de 1,6 million de dollars. Venus pour faire notamment la promotion d'un livre, ils sont accusés d'être entrés au Paraguay en possession de passeports paraguayens falsifiés. Les deux hommes avaient montré leurs documents à la police de l'immigration, qui n'avait pas immédiatement relevé d'anomalie. La police paraguayenne avait ensuite perquisitionné l'hôtel où logeaient les deux hommes. Les enquêteurs y avaient alors découvert de faux passeports paraguayens confectionnés à Asuncion quelques mois auparavant. La femme d'affaires qui a géré l'arrivée de la star du football au Paraguay, Dalia Lopez, est toujours en fuite.

Ronaldinho avait été privé de son passeport par la justice brésilienne fin 2018, à la suite de sa condamnation à une amende de 2,5 millions de dollars (environ 2,25 millions d'euros) pour avoir construit une jetée sans autorisation au bord d'un lac dans une aire protégée de l'État du Rio Grande do Sul (sud). Il l'avait finalement récupéré en 2019 au terme d'un accord avec la justice, en contrepartie d'un versement de 6 millions de réais (1,1 million d'euros).