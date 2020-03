Roscoe Born (Les Feux de L'Amour) : L'acteur est mort à 69 ans

Grand séducteur indomptable de plusieurs séries américaines comme Les Feux de l'Amour ou Santa Barbara, Roscoe Born est décédé le 3 mars 2020 à l'âge de 69 ans. C'est son amie et associée Deanne Lynne qui a annoncé la triste nouvelle sur les réseaux sociaux. Elle écrit : "C'est avec le coeur lourd que j'annonce que Roscoe Born est mort (...) Il était un acteur et un auteur de chanson incroyablement talentueux. (...) Il va beaucoup nous manquer."

Roscoe Born a commencé sa carrière dans les années 1970 dans les séries 200 dollars plus les frais (1974), Joe Forrester (1975) ou encore L'incroyable Hulk (1977). Il poursuit sa carrière et rencontre sa femme Randall Edwards pendant le tournage de Ryan's Hope en 1981 (ils divorceront en 1990). Il interprète ensuite le rôle de Robert Barr et de son frère jumeau Quinn Armitage dans la série Santa Barbara entre 1989 et 1991. Rôle pour lequel il obtiendra une nomination aux Daytime Emmy Awards. Habitué aux rôles de méchants, il devient un personnage emblématique de plusieurs soaps opéras. Père abusif dans Les Feux de l'amour de 2005 à 2006, il a également interprété Mitch Lawrence dans Des jours et des vies de 2009 à 2012.

Bouleversés par la mort de l'acteur, plusieurs de ses anciens complices ont rendu hommage à Roscoe Born sur les réseaux sociaux. Melissa Archer (Des jours et des vies) a écrit : "Je n'ai pas les mots pour dire à quel point j'ai le coeur brisé d'apprendre la mort de Roscoe Born. Il était un partenaire de jeu incroyable. Je peux dire sans l'ombre d'un doute que la plupart de mes meilleurs moments dans Des jours et des vies était avec Roscoe." Son acolyte des Feux de l'amour a également écrit un texte hommage pour son ami ainsi que pour la fille de l'acteur, Alberta : "Roscoe Born était un acteur talentueux et généreux, un homme gentil. Il disait souvent que tout ce qu'il faisait était pour sa fille. Toutes mes pensées sont avec elle aujourd'hui. RIP".