Roxane Mesquida décolletée face à Maeva Coucke pour Canneséries

La troisième édition de Canneséries est déjà terminée. Le festival de séries cannois avait réussi à maintenir l'événement en format réduit, du 9 au 14 octobre 2020. La cérémonie de clôture s'est donc tenue hier en présence de l'équipe de la série Dix pour cent, dont les premiers épisodes de la saison 4 étaient diffusés en avant-première. On a notamment pu apercevoir Dominique Besnehard, Aurélien Larger, Harold Valentin ou encore Grégory Montel.

L'actrice Sigourney Weaver, invitée de prestige de la série française, a remis à distance le prix du public Le Parisien, attribué au terme d'un vote sur internet à la série Validé de Franck Gastambide, diffusée sur Canal+. Pour l'occasion, Saïdou Camara et Brahim Bouhlel ont défilé sur le tapis rose.

Partisan, sacrée meilleure série, est le dernier projet de l'acteur libano-suédois Fares Fares (Le Caire confidentiel, Chernobyl, Westworld...), qui y tient le rôle principal, l'a produit et l'a coécrit. La série Red Light, qui explore le monde de la prostitution, avec notamment l'actrice Carice Van Houten qui joue le personnage de Melisandre dans la série Game of Thrones, a remporté le prix d'interprétation et le tout nouveau prix des lycéens. L'actrice russe Polina Maksimova se voit attribuer le prix d'interprétation pour 257 Reasons to Live, tandis que les Français Arnaud Malherbe et Marion Festraëts se voient attribuer le prix du meilleur scénario pour Moloch (arte).

Pour cette grande cérémonie de clôture, de nombreuses personnalités étaient présentes, à commencer par les membres du jury : Randy Kerper, Laëtitia Eïdoa, Grégory Fitoussi, Caroline Proust, Jean-Pascal Zadi ou encore Roxane Mesquida, très élégante en robe plissée et décolletée. Benoît Louvet, le directeur général de Canneseries, Timothée Hochet, Alexej Manvelov, Sofia Karemyr, Jussi Vatanen, Xavier Mathieu, le producteur de la série Moloch, Jussi Vatanen, Halina Reijn, Patrick Nebout, Malena Filmus et Santos Copello, Sofia Alaoui, Eva Kabuya, Alexander, Silje, Amathea, Leonora Eik, Marianne Sand étaient présents pour la fin du festival, tout comme Maëva Coucke, très en beauté pour l'occasion.