Rudy Giuliani hospitalisé : l'ancien maire de New York positif au Covid-19

Le coronavirus n'épargne personne. On apprend ce lundi 7 décembre que l'ancien maire de New York Rudy Giuliani est actuellement hospitalisé, après avoir été testé positif au Covid-1. Avocat personnel de Donald Trump, Rudy Giuliani est sur tous les fronts depuis l'élection présidentielle du 3 novembre.

C'est d'ailleurs le futur ex président qui annoncé la nouvelle à l'aide don allié de toujours, son compte Twitter : "Rudy Giuliani, de loin le meilleur maire de l'histoire de New York, et qui a travaillé sans relâche pour démasquer l'élection la plus corrompue (de loin!) de l'histoire des Etats-Unis, a été testé positif au virus chinois. Remets-toi vite Rudy, nous poursuivrons la tâche!!!". L'occasion pour Donald Trump de prouver une fois encore qu'il n'a pas digéré sa défaite et qu'il n'a pas fini de contester la victoire de Joe Biden.

D'après le New York Times, l'avocat serait hospitalisé à Washington. Et l'AFP rapporte que le fils de l'avocat, Andrew Giuliani, a indiqué que son père "se repose, reçoit d'excellent soins et se sent bien". Andrew Giuliani, qui travaille à la Maison Blanche, avait été infecté par le virus le mois dernier. Rudy Giuliani a lui-même tweeté dimanche. "Je reçois de très bons soins et je me sens bien", a-t-il écrit. "Je récupère rapidement et je me tiens au courant de tout".

A 76 ans, Rudy Giuliani est une personne à risques. Il avait confié début octobre, après les multiples cas déclarés à la Maison Blanche, prendre de l'hydroxychloroquine à titre préventif. Puis il avait fait les gros titres en novembre après avoir sué à grosses gouttes lors d'une conférence de presse à Washington, au point que la teinture de ses cheveux coulait le long de ses tempes.

L'ancien maire est loin d'être le premier membre de l'entourage du président américain à être infecté par le coronavirus. Début octobre, le président américain avait lui-même été diagnostiqué positif au Covid-19, tout comme son épouse Melania Trump, ses fils Barron et Donald Jr., sa porte-parole Kayleigh McEnany, ses conseillers Hope Hicks et Chris Christie, son chef de cabinet Mark Meadows, son chef de campagne Bill Stepien, la présidente du parti républicain Ronna McDaniel...