Rudy Pankow (Outer Banks) : Sa chérie "abusive et manipulatrice" ? L'acteur monte au créneau !

Il est heureux en couple, mais ce bonheur ne plaît pas à tout le monde. Rudy Pankow, qui interprète JJ Maybank dans la série Outer Banks, disponible sur Netflix, est amoureux d'une certaine Elaine Siemek. Les tourtereaux se seraient rencontrés sur le plateau de tournage du fameux programme, dévoilé aux abonnés en 2020, puisque la jeune fille aurait tenu là-bas un rôle d'assistante. S'il a pour habitude de garder sa vie privée pour lui, le comédien de 22 ans a finalement pris la parole à cause des nombreux commentaires négatifs visant sa petite-amie au quotidien.

"Je veux remercier tous mes fans et mes followers incroyables qui me donnent de l'amour et me soutiennent et sont là pour partager des choses marrantes, écrit Rudy Pankow. Malheureusement, je veux vous demander d'arrêter de manquer de respect et de harceler une personne que j'aime sincèrement et ce, chaque jour. Les choses ont atteint un point tel que de fausses rumeurs et des accusations circulent, ce qui va bien au-delà de la haine. Elle est l'opposé de ce qu'on l'accuse d'être. Accuser quelqu'un qu'on ne connaît pas, lui reprocher d'être abusive et manipulatrice, ce n'est pas acceptable, surtout quand on n'est pas au sein de cette relation."