Ryan Eggold : Célibataire ou en couple ? Sa vie amoureuse décryptée

Décidément, Ryan Eggold fait sensation sur nos écrans. Après avoir interprété le rôle de Ryan Matthews dans le spin-off 90210 Beverly Hills : Nouvelle Génération, l'acteur américain originaire de Lakewood illumine nos écrans dans la série New Amsterdam, où il campe le rôle du Dr Max Goodwin. Alors qu'un nouvel épisode de la fiction est diffusé le mercredi 25 novembre 2020 au soir, il est temps de revenir sur la vie personnelle de l'acteur. Est-il célibataire ou en couple ?

Extrêmement discret au sujet de sa vie privée, Ryan Eggold ne s'est que très rarement affiché au bras d'une femme. Celui qu'on a pu voir dans les Feux de l'Amour a été brièvement en couple avec l'actrice Ashley Greene, de Twilight. À l'époque, elle avait 21 ans, lui 24. Après une année de relation, ils avaient décidé de se séparer. Ne perdant pas de temps, Ryan Eggold a ensuite été grillé avec Haley Bennett, elle aussi comédienne. N'ayant jamais officialisé une relation, l'acteur désormais âgé de 36 ans semble d'avoir vécu que de brèves amourettes.

Questionné par une journaliste de The Today Show en juin 2018, Ryan Eggold confirmait son célibat. Il niait s'être secrètement marié. "Non non. Je suis le même homme âgé et seul que vous avez rencontré la dernière fois", avait-il blagué.

Après toute une vie à être ignoré par Cupidon, Ryan Eggold semble avoir trouvé chaussure à son pied. Il serait en couple avec la journaliste Jill Martin. D'après les informations de Page Six datées du 17 août 2020, ils auraient été aperçus, dissimulés derrière des casquettes de base-ball. Travaillant tous deux pour la chaîne américaine NBC, on ne sait pas vraiment comment ils sont passés de simples collègues à amants. Seulement, un représentant de l'acteur l'a assuré : ils sont simplement amis. Alors, le mystère subsiste sur la vie privée du Dr Max Goodwin...