Ryan Reynolds avec une mini-couette : Blake Lively se paie (encore) sa tête

Confinement ou non, Blake Lively et Ryan Reynolds ne manquent jamais une occasion de se charrier l'un l'autre sur les réseaux sociaux. Dernier exemple en date le 25 avril 2020 sur le compte Instagram de l'actrice : photo à l'appui, celle-ci s'est gentiment moquée de la nouvelle coupe de cheveux de son mari, privé de coiffeur professionnel en cette période de crise sanitaire.

"Je vous mets au défi d'oublier ça à chaque fois que vous le verrez pour le reste de l'éternité", a indiqué Blake Lively en légende sa story. A l'image, Ryan Reynolds apparaît de dos, une mini couette attachée en haut de sa nuque. L'acteur de Deadpool a-t-il laissé sa chère et tendre lui concocter une coupe de cheveux maison ? Pourtant, lors d'une interview accordée à Stephen Colbert le 1er avril dernier, il avait confié avoir déjà tenté l'expérience, sans grand succès : "Elle l'a déjà fait une fois. Ça avait pris deux heures et demie. Et à la fin, on aurait dit qu'elle avait tout fait à l'aide d'un simple briquet ou avec ces gants faits de papier de verre, s'était-il souvenu avec dérision. Ç'aurait été un peu plus rapide si elle avait frotté mes cheveux jusqu'à ce qu'ils disparaissent."