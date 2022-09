Sabrina Ouazani très stylée et sensuelle face aux pétillantes Valérie Lemercier et Michèle Laroque

Ce vendredi 23 septembre 2022 s'est tenue la cérémonie d'ouverture du Festival 2 Cinéma de Valenciennes qui se tient jusqu'au mercredi 28 septembre. Ce festival est l'occasion de découvrir des documentaires et des fictions à travers une vingtaine de films prochainement à l'affiche.

Michèle Laroque est la présidente de cette nouvelle édition. Il s'agit d'ailleurs de la douzième. Hormis la comédienne, de nombreuses personnalités étaient présentes à l'ouverture de ce festival dont Arthur Dupont, Sabrina Ouazani - magnifique dans un semble floral qui laissait entrevoir son soutien-gorge - Fanny Cottençon, Alexandre Moix, Alex Vizorek, Marc Fitoussi, Alex Beaupain, Valérie Lemercier ou encore Danièle Thompson. Celle-ci a d'ailleurs reçu le Prix d'Honneur du festival. Elle prépare une série sur Brigitte Bardot qui sera diffusée prochainement sur France 2.

L'édition 2022 du Festival 2 Cinéma de Valenciennes a été ouverte avec la projection du documentaire d'Alexandre Moix intitulé Patrick Dewaere, mon héros raconté par sa fille Lola Dewaere, l'actrice vedette de la série Astrid et Raphaëlle diffusée sur France 2. Patrick Dewaere est mort le 16 juillet 1982 à l'âge de 35 ans.

Jamel Debbouze superstar au Festival 2 Cinéma de Valenciennes

L'incontournable Jamel Debbouze était également présent lors de l'ouverture du festival ce vendredi 23 septembre. L'acteur et humoriste de 47 ans, vêtu d'une casquette grise et d'un blouson en cuir noir, est venu présenter le film Le Nouveau Jouet réalisé par James Huth qui sortira en salles le mercredi 19 octobre prochain. Il y incarne Samy aux côtés d'Alice Belaïdi (Alice) et de Daniel Auteuil (Philippe). Ce film se veut d'ailleurs un remake du film Le Jouet de Francis Veber avec l'indémodable Pierre Richard.

Visiblement heureux de rencontrer son public, Jamel Debbouze en a profité pour visionner le film avec les nombreux spectateurs venus pour l'occasion. Ces derniers, également honorés de rencontrer l'acteur, en ont également profité pour prendre des selfies avec le mari de Mélissa Theuriau.