Salvatore Adamo et le décès "stupide et dramatique" de son père : "Comme un coup de couteau"

Salvatore Adamo n'avait que 23 ans lorsque son père est mort, noyé, à l'âge de 46 ans. Dans une interview à Gala parue le vendredi 5 août 2021, le chanteur de 77 ans revient sur cette période difficile de sa vie, alors qu'il n'avait pas encore connu la gloire et les succès. Cet accident aussi "stupide que dramatique" a été un coup dur.

"Quand je l'ai appris, j'étais à Biarritz. Je suis arrivé à l'hôtel vers 12h30, on m'appelle au téléphone et on m'annonce... J'ai crié. Un cri de désespoir, de douleur. J'ai reçu la mort de mon père comme un coup de couteau. Après, quand j'ai appris les circonstances - il a cru qu'une de mes soeurs qui se baignait avec une cousine était en difficulté, alors qu'elles ne faisaient que jouer - j'ai trouvé ça injuste oui, et peut-être que, mentalement, j'ai levé le poing au ciel", se souvient le septuagénaire dans les colonnes de nos confrères.

Même lors de ce drame, Salvatore Adamo n'avait pas laisser ses émotions prendre le dessus. "Même quand je suis en colère, je le garde en moi. Je n'explose jamais, j'implose. C'est peut-être pourquoi j'ai eu des petits pépins de santé dès 40 ans", a développé le chanteur belge, qui avait fait un infarctus en 1984 puis un AVC vingt ans plus tard.

Aujourd'hui, Salvatore Adamo estime avoir hérité du bon savoir-vivre transmis par son père lors de ses premières années de carrière. "J'ai eu la chance que mon père soit là. Si parfois je pouvais avoir des velléités d'envol, j'avais sa main sur mon épaule. Puis j'ai vécu dans un quartier de baraquements avec des émigrés de tous les pays. C'est là qu'on apprend la solidarité. Surtout que la cité était contiguë de la mine dans laquelle mon père et ses collègues travaillaient et qu'on entendait une espèce de sirène d'alarme quand le malheur arrivait", s'est tristement souvenu le chanteur, lui aussi père de famille. Autant de leçons d'humilité, se savoir-vivre et de tolérance qu'on retrouve dans ses chansons.

