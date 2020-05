Sam (Koh-Lanta) éliminé et amer : sa pique à ses ex-coéquipiers Jaunes

L'élimination de Sam continue de faire jaser. Le benjamin de la nouvelle saison de Koh-Lanta était pourtant considéré comme l'un des plus méritants de l'aventure. Son départ fut d'ailleurs un tel choc pour les téléspectateurs qu'ils s'en sont violemment pris aux autres aventuriers. Et plus particulièrement envers les ex-Jaunes, lesquels ont fait basculer la balance au désavantage de Sam, lui reprochant son manque de sociabilité.

Depuis cet épisode haut en couleur, le jeune homme fait la tournée (à distance bien sûr) des médias. Récemment, il a accepté de faire le bilan de son aventure lors d'un podcast pour madmoiZelle.com. Après avoir évoqué ses regrets, son jeu ou encore ses difficultés sur le camp, Sam s'est confié sur le moment le plus marquant à ses yeux : l'arrivée des héros. Car oui, on vous le rappelle, cette année, cinq anciens candidats du programme ont rejoint le casting pour pimenter la compétition. Il s'agit de Teheiura (La Revanche des héros et Koh-Lanta : La Nouvelle Édition), Claude (La Revanche des héros), Moussa (saison 3 et La Revanche des héros), Sara (saison 12 et Koh-Lanta : La Nouvelle Édition) et Jessica (saison 14).

"Moi, c'était le plus beau jour de l'aventure. C'est un souvenir qui reste gravé, parce que c'était tellement bien fait. C'était tellement bien mené que pour quelqu'un comme moi, qui est fan du programme depuis mon plus jeune âge, c'était forcément exceptionnel", déclare Sam encore enchanté.

Il faut dire que ces personnalités emblématiques ont, chacune à leur manière, marqué l'histoire du jeu de TF1. Du moins, c'est ce que pensait Sam. Quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'il a constaté qu'il était en réalité... le seul à les connaître ! "Je suis sûr et certain que je suis le seul qui garde ce souvenir comme étant le meilleur : c'est quand les héros sont arrivés le troisième jour sur la plage. Je sais que je suis le seul qui a gardé ça comme un moment exceptionnel", estime-t-il. "La plupart [des candidats] - en tout cas, de mon équipe - ne les connaissaient presque pas", ajoute-t-il assurant qu'il a même été questionné à leur sujet. "C'est qui lui ?", lui demandait-on. "Déjà, là, j'ai senti que ça ne les avait pas tellement marqués", regrette-t-il. En revanche, ces derniers ne se gênent pas pour les faire quitter l'île. Teheiura a d'ailleurs été éliminé deux fois !