Sam (Koh-Lanta) : Une prouesse incroyable lui a permis d'intégrer le casting

Pour intégrer le casting d'émissions de télévision, certains candidats sont prêts à tout pour taper dans l'oeil de la production. Et c'est le cas de Sam Haliti, candidat phare de Koh Lanta, L'île des héros diffusée en 2020. Pour participer au jeu d'aventure culte de TF1 - qui revient sur nos écrans, mardi 24 août 2021 - le jeune homme de 22 ans avait fait chaude impression.

Dans l'édition du 15 août 2021 du Journal du Dimanche, on découvre jusqu'où les candidats sont prêts à aller pour être sélectionnés. L'un d'entre eux a fait le trajet à pied entre le Sud de la France et Paris pour déposer sa candidature en main propre à la production, un autre a envoyé, chaque jour, une lettre manuscrite durant les deux mois du casting. Sam est allé encore un cran au dessus en faisant un feu dans le hall d'un hôtel. Une prouesse complètement inattendue, mais qui a su prouver à la production que le jeune homme était bel et bien capable d'allumer une flamme n'importe où. Le feu étant un élément primordial à la survie des candidats, cet acte a bien évidemment fait mouche.

"J'avais un goût d'inachevé la première fois. Je veux gagner le plus d'immunités possible et devenir l'aventurier type", commente le jeune homme dans les colonnes du JDD. Il est heureux de revenir pour l'édition All Stars. Grand fan de l'émission depuis son plus jeune âge, Sam Haliti se voit déjà comme une figure emblématique à l'image de Claude Dartois. Car après avoir intégré l'émission, l'ébéniste s'est fait rapidement remarqué grâce à ses aptitudes impressionnantes. Il a réalisé l'exploit de faire du feu en seulement 2 minutes 30 dans L'île des héros. Manque de bol, ce dernier avait assez rapidement été éliminé lors de cette saison remportée par Naoil.