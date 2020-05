Samantha Oups : Que deviennent Doudi et Pepess, les deux héros à perruque ?

Voilà bien longtemps que les blondes ne se font plus malmener sur France 2 à heure de grande écoute. Mais c'est dans la bienveillance et la légèreté que, de 2004 à 2007, David Strajmayster alias Doudi a incarné la tendre bécasse que l'on connaît tous sous le nom de Samantha Oups – officiellement, Samantha Lo. Souvenez-vous... Cette époque, c'était celle des mini-sketchs à foison, des crises de couple d'Un gars une fille, des coups de gueule et coups de coeur entre collègues dans Caméra café. Pour la camaraderie et les petites étourderies, nous pouvions compter sur deux comédiens grimés en demoiselles à l'aide de cardigans unis et de perruques bon marché.

Difficile de reconnaître David Strajmayster et sa grande copine Chantal Matieu – campée par Guillaume Carcaud, Pepess pour les intimes – une fois que l'un ne porte plus du rose, l'autre du bleu ciel. Mais voilà bien longtemps que les acteurs ont abandonné leurs personnages et les rires pré-enregistrés du show qui les mettait en scène. Il y a quelques années, un film était en préparation, mais il a finalement été abandonné. La dernière apparition du duo déguisé date de 2006, lors d'une soirée consacrée aux Simpson et à la fête d'Halloween. Mais depuis ?