Samuel Etienne la boule à zéro : photo de son gros changement, les fans sous le choc !

Les internautes n'ont bien entendu pas manqué de commenter ce cliché pour le moins surprenant. Si certains ont fait part de leur choc, d'autres n'ont pas voulu croire que Samuel Etienne avait réellement sauté le pas. "Le retour de Monsieur Propre", "C'est faux", "Impossible c'est un montage", "Il l'a vraiment fait", a-t-on notamment pu lire. Véritable changement ou simple montage ? Il faudra patienter pour le savoir. Les plus observateurs ont en tout cas constaté quelques cheveux gris coupés au niveau de ses épaules.

Pourtant il y a deux ans, Samuel Etienne avait confié sur les ondes d'Europe 1 qu'il se coupait les cheveux tout seul depuis vingt ans. La faute à un coiffeur maladroit : "Il m'a donné un coup de ciseaux sur le haut de l'oreille. Je découvre que l'oreille est très innervée ; ça saigne beaucoup. Alors, ça pisse le sang. Le coiffeur panique, il n'arrive pas à l'arrêter et ça coule, et ça coule, et ça coule ! Bon, on en rit plus qu'autre chose (...), on était très loin de Van Gogh", expliquait-il.