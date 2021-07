Samuel Etienne papa gaga : photo de vacances avec bébé Solal, son "bonheur"

Un bonheur qu'il a connu tardivement puisqu'il est devenu papa pour la première fois à l'âge de 44 ans. "Je suis un jeune-vieux papa. Là, j'ai 49 ans, mon grand, il a quatre ans, donc j'avais 44 ans. Je ne regrette pas parce que l'homme est super immature par rapport à la femme et en fait, j'ai attendu, un, d'être un peu moins foufou dans ma tête et deux, surtout, accessoirement, de trouver la femme de ma vie et j'ai mis super longtemps à la trouver !", confiait Samuel Etienne sur Europe 1 début 2021.

Et il a bien failli ne jamais rencontrer Helen. "J'étais journaliste à France Télévisions, et elle avait fini ses études en école de commerce. Elle voulait faire un stage en télévision. J'avais vu passer son CV parce que ma rédactrice en chef l'avait posé sur mon bureau. Elle me dit qu'elle a trouvé une stagiaire, et moi je regarde le CV, je vois école de commerce' et je dis 'Bah non. Il y a des centaines de jeunes journalistes qui font la queue, qui rêvent d'un stage, et qui ne trouvent pas parce que ce métier est dur et précaire, et toi tu veux donner un stage à une jeune femme qui ne veut pas faire ce métier ?' Donc j'ai dis non", avait-il confié dans l'émission Insomnie, sur France TV Slash en mars dernier. Fort heureusement, sa rédactrice en chef n'a pas écouté l'animateur et a engagé la jeune femme. Après avoir été amis, ils ont fini par se mettre en couple et se sont mariés en 2015. Une histoire digne d'un film romantique.