Samuel Etienne marié à sa belle Helen : le journaliste ne souhaitait pas la rencontrer !

Avec le temps, Samuel Etienne semble beaucoup plus enclin à offrir quelques confidences sur sa relation avec sa femme Helen. Récemment, il racontait par exemple lors d'un entretien sa demande en mariage qu'elle a refusé ! Une histoire folle qui s'est inscrit dans la lignée de leur relation hors du commun. En effet, même leur rencontre aurait pu ne jamais avoir lieu. Et cela aurait été de la faute de Samuel Etienne ! C'est ce qu'a confié l'animateur de France 2 mais aussi de Twitch lors de son passage dans la série Insomnie, sur France TV Slash.

"J'étais journaliste à France Télévisions, et elle avait fini ses études en école de commerce. Elle voulait faire un stage en télévision. J'avais vu passer son CV parce que ma rédactrice en chef l'avait posé sur mon bureau. Elle me dit qu'elle a trouvé une stagiaire, et moi je regarde le CV, je vois école de commerce' et je dis 'Bah non. Il y a des centaines de jeunes journalistes qui font la queue, qui rêvent d'un stage, et qui ne trouvent pas parce que ce métier est dur et précaire, et toi tu veux donner un stage à une jeune femme qui ne veut pas faire ce métier ?' Donc j'ai dis non", s'est-il souvenu Heureusement pour lui, sa rédactrice en chef a décidé de ne pas l'écouter et d'engager malgré tout la jeune Helen. Et de fil en aiguille, Samuel Etienne et Helen se sont liés d'amitié. "Et puis j'ai découvert cette personne, qui est restée deux ou trois mois avec nous. J'ai d'abord été touché par ses qualités professionnelles, parce que j'ai vu tout ce que j'aimais dans le boulot. Elle nous aidait beaucoup et j'étais très admiratif de ça. Et puis après j'ai appris à découvrir la personne. De collègue, elle est devenue amie. On est restés en contact", a-t-il expliqué.



Pour autant, il n'était pas encore question d'une quelconque romance puisque Samuel Etienne était déjà en couple à cette époque. Finalement, il a rompu avec sa compagne et s'est envolé au Chili par la suite pour des vacances chez un ami. Un voyage qui lui permettra d'ouvrir les yeux sur Helen. "Et puis il s'est passé quelque chose de super drôle. (...) On se prend un tremblement de terre. C'est une terre sismique le Chili, mais un truc énorme, super violent. On dînait dehors et tout le quartier s'éteint, les poteaux télégraphiques tombent... Ça a été un énorme tremblement de terre avec pas mal de morts. Ce truc m'a littéralement secoué, physiquement et psychiquement... J'ai senti le souffle de la mort passer... Ça m'a secoué, donc, et un matin, je me suis réveillé et je me suis dit : 'Tiens, je suis amoureux d'Helen'".

Grâce à cette révélation, Samuel Etienne a construit une belle famille avec Helen, qu'il a également fini par épouser. Ensemble, ils ont accueilli deux enfants, Malo (4 ans) et Solal (bientôt 1 an).