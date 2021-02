Samuel Etienne : Sa demande en mariage à sa femme Helen refusée, l'histoire folle du couple

En succédant à Julien Lepers aux commandes de Questions pour un champion, Samuel Etienne a marqué un tournant dans sa carrière. Désormais, le journaliste de 49 ans est également aux commandes de la matinale de France Info et a récemment débarqué sur Twitch. Tant de projets qui témoignent de son hyperactivité... Mais une fois à la maison, il se concentre sur sa vie de famille avec sa femme Helen et leurs deux garçons Malo (4 ans) et Solal (bientôt un an). Un cadre qui aurait pu ne jamais exister !

Dans les colonnes du magazine 100% Programmes TV, Samuel Etienne se livre sur son quotidien... et raconte le jour où sa tendre Helen a refusé sa demande en mariage ! "J'ai mis très longtemps à trouver l'alter ego et 'la mère de mes enfants', selon l'expression consacrée, confie-t-il. J'attendais de rencontrer la personne, et de ressentir ce flash... qui est arrivé au moment où j'y avais presque renoncé."

Samuel Etienne se prend un râteau par sa femme... qui change finalement d'avis

Il n'y croyait plus, et lorsqu'il a rencontré Helen, ça a été le coup de foudre. À tel point que Samuel Etienne s'est emballé, très vite, trop vite. "J'ai demandé Helen en mariage, tout de suite, se souvient l'animateur. Mais, plus raisonnable que moi, elle a d'abord dit non !" Finalement, elle a changé d'avis et a même pris les devants, comme le raconte l'heureux époux : "Nous avons vécu ensemble et, quelques années plus tard, c'est elle qui m'a demandé en mariage."

Entre Samuel Etienne et sa tendre Helen, tout est bien qui finit bien. Et malgré l'emploi du temps surchargé de l'animateur, la belle tient bon. "Helen, qui a aussi eu un papa entrepreneur, comprend et valide, à condition que je reste présent", prévient-il. Alors, grâce à ses horaires décalés, il profite de sa petite famille "le midi, en fin d'après-midi et au coucher". Un équilibre qui semble convenir aux Etienne ! Et si un jour Helen ou les enfants ne s'y plaisent plus, la solution est vite trouvée. "Heureusement, j'ai de la chance d'avoir une femme compréhensive. Et s'il le fallait, ça serait ma famille d'abord", confiait-il en décembre dernier à nos confrères du Parisien.