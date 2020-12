Samuel Etienne - Sa femme Helen, son 1er soutien : "Heureusement qu'elle est compréhensive"

Samuel Etienne n'a pas une minute à lui. Une semaine par mois, l'animateur de 49 ans enchaîne les journées à rallonge. Réveil à 1h50 pour préparer la matinale 6h Info de France 2 avant de basculer sur France Info. Aussi, il tourne pas moins de six épisodes de Questions pour un champion (France 3) dans l'après-midi, jusqu'à 19h30. Auprès de nos confrères du Parisien, Samuel Etienne se livre sur ce rythme effréné qu'il n'aurait pas pu tenir sans le soutien de sa femme Helen.

La journée dure plus de 17 heures pour le journaliste qui avoue flancher par moment. "J'ai des coups de mou toutes les deux heures. Je sens que j'ai du mal à articuler, à me concentrer. Je me demande même parfois ce que je fais là. Mais ça ne dure jamais plus d'une minute. J'aime l'effort, y compris dans la douleur", confie-t-il. Son secret à lui, c'est une boisson bien connue : "Je suis caféinomane !" Pour décompresser, rien de mieux qu'une dose de musique, du AC/DC, et une tasse de café.

Samuel Etienne soutenu par sa femme Helen

La seule boisson qui le fasse tenir, lui qui a arrêté l'alcool il y a des années. "Je ne me considère pas comme meilleur que d'autres, ni que j'ai forcément du talent. Mais j'ai toujours bossé, ça oui. Parfois 7 jours sur 7, lance Samuel Etienne. Ancien fêtard, j'ai arrêté l'alcool et je suis très peu social. Mes meilleurs amis, je les vois qu'une fois tous les deux ans." Finalement, son pilier au quotidien reste son épouse Helen : "Heureusement, j'ai de la chance d'avoir une femme compréhensive. Et s'il le fallait, ça serait ma famille d'abord."

Il ne l'a jamais caché, Samuel Etienne est très attaché aux siens. Avec sa femme Helen, il a eu deux adorables garçons : Malo (4 ans) et Solal, né en février 2020. En août dernier, l'animateur confiait à Nous Deux se consacrer "à 100% à sa famille". "J'ai la chance d'avoir sept semaines de vacances et c'est essentiel pour moi, car je ne veux pas passer à côté de mes enfants", ajoutait-il, comblé tant professionnellement que personnellement.